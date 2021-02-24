Укрзалізниця призупинить продаж квитків до Івано-Франківщини

Укрзалізниця призупинить продаж квитків на потяги, що прямують до Івано-Франківської області та в зворотному напрямку. Квитки не можна буде купити з опівночі 26 лютого. Обмеження триватиме до 12 березня 2021 року.

В Укрзалізниці запевняють, що разом з Мінінфраструктури опрацьовують механізм, який дозволить людям, у яких квитки вже є, дістатись до місця призначення.

До теми В Україні запрацювали оновлені карантинні зони: які обмеження діють

Відшкодовуватимуть повну вартість квитка

Також залізничники кажуть, що розширюють можливості для повернення квитків. Через карантин звернутись можна у будь-яку залізничну касу в Україні і отримати повну вартість квитка.

Івано-Франківська область – в червоній зоні карантину

Повернути квитки можна протягом 30 днів, починаючи з 26 лютого.

Зазначимо, що з 22 лютого через складну епідеміологічну ситуацію на Прикарпатті ввели червону зону карантину. В Івано-Франківській області облаштували 16 карантинних блокпостів, до роботи на яких долучили і студентів-медиків.

Актуально Відпочинок на Івано-Франківщині під час локдауну: деталі, які варто знати туристам

Що заборонено

Роботу торгових центрів, спортзалів, кінотеатрів та інших розважальних закладів, зокрема – нічних клубів.

Роботу закладів громадського харчування. Водночас – їм можна буде працювати на виніс.

Проведення культурних та релігійних заходів.

Роботу шкіл та дитсадків.

Посадку та висадку пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом.

Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу