Укрзалізниця призупинить продаж квитків до Івано-Франківщини

Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця призупинить продаж квитків на потяги, що прямують до Івано-Франківської області та в зворотному напрямку. Квитки не можна буде купити з опівночі 26 лютого. Обмеження триватиме до 12 березня 2021 року.
В Укрзалізниці запевняють, що разом з Мінінфраструктури опрацьовують механізм, який дозволить людям, у яких квитки вже є, дістатись до місця призначення.
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Також залізничники кажуть, що розширюють можливості для повернення квитків. Через карантин звернутись можна у будь-яку залізничну касу в Україні і отримати повну вартість квитка.Зверніть увагу! Повернути квитки можна протягом 30 днів, починаючи з 26 лютого.
Зазначимо, що з 22 лютого через складну епідеміологічну ситуацію на Прикарпатті ввели червону зону карантину. В Івано-Франківській області облаштували 16 карантинних блокпостів, до роботи на яких долучили і студентів-медиків.
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