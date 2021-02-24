Укрзалізниця призупинить продаж квитків до Івано-Франківщини

24 лютого 2021 , 18:55
Читать новость на русском

Джерело:

Укрзалізниця

Укрзалізниця призупинить продаж квитків на потяги, що прямують до Івано-Франківської області та в зворотному напрямку. Квитки не можна буде купити з опівночі 26 лютого. Обмеження триватиме до 12 березня 2021 року.

В Укрзалізниці запевняють, що разом з Мінінфраструктури опрацьовують механізм, який дозволить людям, у яких квитки вже є, дістатись до місця призначення.

До теми В Україні запрацювали оновлені карантинні зони: які обмеження діють

Відшкодовуватимуть повну вартість квитка

Також залізничники кажуть, що розширюють можливості для повернення квитків. Через карантин звернутись можна у будь-яку залізничну касу в Україні і отримати повну вартість квитка.

Зверніть увагу! Повернути квитки можна протягом 30 днів, починаючи з 26 лютого.

Івано-Франківська область – в червоній зоні карантину

Зазначимо, що з 22 лютого через складну епідеміологічну ситуацію на Прикарпатті ввели червону зону карантину. В Івано-Франківській області облаштували 16 карантинних блокпостів, до роботи на яких долучили і студентів-медиків.

Актуально Відпочинок на Івано-Франківщині під час локдауну: деталі, які варто знати туристам

Що заборонено

  • Роботу торгових центрів, спортзалів, кінотеатрів та інших розважальних закладів, зокрема – нічних клубів.
  • Роботу закладів громадського харчування. Водночас – їм можна буде працювати на виніс.
  • Проведення культурних та релігійних заходів.
  • Роботу шкіл та дитсадків.
  • Посадку та висадку пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом.

Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу