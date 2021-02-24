Укрзалізниця призупинить продаж квитків до Івано-Франківщини
Укрзалізниця призупинить продаж квитків на потяги, що прямують до Івано-Франківської області та в зворотному напрямку. Квитки не можна буде купити з опівночі 26 лютого. Обмеження триватиме до 12 березня 2021 року.
Джерело:Укрзалізниця
В Укрзалізниці запевняють, що разом з Мінінфраструктури опрацьовують механізм, який дозволить людям, у яких квитки вже є, дістатись до місця призначення.
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Відшкодовуватимуть повну вартість квитка
Також залізничники кажуть, що розширюють можливості для повернення квитків. Через карантин звернутись можна у будь-яку залізничну касу в Україні і отримати повну вартість квитка.
Івано-Франківська область – в червоній зоні карантину
Зазначимо, що з 22 лютого через складну епідеміологічну ситуацію на Прикарпатті ввели червону зону карантину. В Івано-Франківській області облаштували 16 карантинних блокпостів, до роботи на яких долучили і студентів-медиків.
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Що заборонено
- Роботу торгових центрів, спортзалів, кінотеатрів та інших розважальних закладів, зокрема – нічних клубів.
- Роботу закладів громадського харчування. Водночас – їм можна буде працювати на виніс.
- Проведення культурних та релігійних заходів.
- Роботу шкіл та дитсадків.
- Посадку та висадку пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом.
Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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