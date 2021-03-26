Укрзалізниця призначила спецрейси до "червоних" Закарпаття й Чернівецької області

Джерело:телеграм Криклія
Національний перевізник Укрзалізниця призначила спеціальні рейси з та до Закарпаття та Чернівецької області. Все, аби вивезти пасажирів з "червоних" зон.
Вони курсуватимуть з 27 березня. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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"Рейси погоджено за поданням Чернівецької та Закарпатської ОДА до Мінінфраструктури та Міністерства охорони здоров'я для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо дістатися або покинути "червоні зони" у цих регіонах", – йдеться у повідомленні.
Усі рейси будуть виконані з обов'язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію,
– наголосив Криклій.
У напрямку до Чернівецької області виконають такі рейси:
З та до Закарпатської області:
Продаж відкриють з 21:00 у п'ятницю, 26 березня. Пасажири, які вже мають куплені проїзні документи на вказані рейси до їхнього перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками без обміну.Увага! Укрзалізниця продовжила до 6 квітня обмеження на висадки та посадки в областях "червоної" зони.
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