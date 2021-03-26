Укрзалізниця призначила спецрейси до "червоних" Закарпаття й Чернівецької області

Національний перевізник Укрзалізниця призначила спеціальні рейси з та до Закарпаття та Чернівецької області. Все, аби вивезти пасажирів з "червоних" зон.

Вони курсуватимуть з 27 березня. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Важливо Потяги у червоній зоні: оновлена інформація за областями

"Рейси погоджено за поданням Чернівецької та Закарпатської ОДА до Мінінфраструктури та Міністерства охорони здоров'я для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо дістатися або покинути "червоні зони" у цих регіонах", – йдеться у повідомленні.

Усі рейси будуть виконані з обов'язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію,

– наголосив Криклій.

Розклад рейсів

У напрямку до Чернівецької області виконають такі рейси:

№7/8 Київ – Чернівці: 27 березня, 2 та 3 квітня (назад – 28 березня, 3 та 4 квітня);

та (назад – 28 березня, 3 та 4 квітня); №136/135 Одеса – Чернівці: 28 березня, 2 та 4 квітня (назад – 27 березня, 1 та 3 квітня);

та (назад – 27 березня, 1 та 3 квітня); №117/118 Київ – Чернівці: 29 березня, 2 та 5 квітня (назад – 28 березня, 1 та 4 квітня).

З та до Закарпатської області:

№357/358 Київ – Рахів: 27 березня, 2 та 3 квітня (назад – 28 березня, 3 та 4 квітня);

та (назад – 28 березня, 3 та 4 квітня); №13/14 Київ – Солотвино: 27 березня, 2 та 3 квітня (назад – 28 березня, 3 та 4 квітня);

та (назад – 28 березня, 3 та 4 квітня); №81/82 Київ – Ужгород: 27 березня, 2 та 3 квітня (назад – 28 березня, 3 та 4 квітня);

та (назад – 28 березня, 3 та 4 квітня); №45/46 Ужгород – Лисичанськ: 1 та 2 квітня (назад – 3 та 4 квітня);

та (назад – 3 та 4 квітня); №4/3 Запоріжжя – Ужгород: 28 березня, 2 та 4 квітня (назад – 29 березня, 3 та 5 квітня).

Продаж відкриють з 21:00 у п'ятницю, 26 березня. Пасажири, які вже мають куплені проїзні документи на вказані рейси до їхнього перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками без обміну.

Укрзалізниця продовжила до 6 квітня обмеження на висадки та посадки в областях "червоної" зони.



Які обмеження діють у кожній з карантинних зон / Інфографіка 24 каналу