З нагоди 8 березня Укрзалізниця призначила додатковий потяг Інтерсіті+ №720. Він курсуватиме з Києва до Харкова і у зворотному напрямку.

Таке рішення Укрзалізниці має спростити людям процес добирання у напрямку Миргорода, Полтави та Харкова. Актуально Укрзалізниця призупинить продаж квитків до Івано-Франківщини З Києва потяг відправлятиметься 5 та 8 березня. З Харкова – 6 та 9 березня. Що каже пресслужба Укрзалізниці Потяг відправлятиметься з Києва о 18:30 та прибуватиме до Харкова о 23:39. Зупинки заплановані на таких станціях: Дарниця (18:50 – 18:52);

Бориспіль (19:06 – 19:08);

Гребінка (20:05 – 20:07);

Лубни (20:27 – 20:29);

Ромодан (20:50 – 20:52);

Миргород (21:09 – 21:11);

Полтава Київська (22:02 – 22:04). Потяг відправлятиметься з Харкова 05:54 та прибуватиме до Києва об 11:11. Зупинки заплановані на таких станціях: Полтава Київська (07:34 – 07:37);

Миргород (08:28 – 08:38);

Ромодан (08:56 – 08:58);

Лубни (09:18 – 09:20);

Гребінка (09:42 – 09:44);

Бориспіль (10:39 – 10:41;

Дарниця (10:54 – 10:56).