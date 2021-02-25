Укрзалізниця призначила додатковий потяг до 8 березня: маршрут
З нагоди 8 березня Укрзалізниця призначила додатковий потяг Інтерсіті+ №720. Він курсуватиме з Києва до Харкова і у зворотному напрямку.
Джерело:Укрзалізниця
Таке рішення Укрзалізниці має спростити людям процес добирання у напрямку Миргорода, Полтави та Харкова.
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З Києва потяг відправлятиметься 5 та 8 березня.
З Харкова – 6 та 9 березня.
Що каже пресслужба Укрзалізниці
Потяг відправлятиметься з Києва о 18:30 та прибуватиме до Харкова о 23:39.
Зупинки заплановані на таких станціях:
- Дарниця (18:50 – 18:52);
- Бориспіль (19:06 – 19:08);
- Гребінка (20:05 – 20:07);
- Лубни (20:27 – 20:29);
- Ромодан (20:50 – 20:52);
- Миргород (21:09 – 21:11);
- Полтава Київська (22:02 – 22:04).
Потяг відправлятиметься з Харкова 05:54 та прибуватиме до Києва об 11:11.
Зупинки заплановані на таких станціях:
- Полтава Київська (07:34 – 07:37);
- Миргород (08:28 – 08:38);
- Ромодан (08:56 – 08:58);
- Лубни (09:18 – 09:20);
- Гребінка (09:42 – 09:44);
- Бориспіль (10:39 – 10:41;
- Дарниця (10:54 – 10:56).
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