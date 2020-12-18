Укрзалізниця призначила додаткові рейси на новорічні свята: куди курсуватимуть
Укрзалізниця запустила додаткові рейси на зимові свята. Крім того, потяги робитимуть більше зупинок на станціях.
Зміни внесли через свята. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
До теми Укрзалізниця запустить ще 2 додаткові потяги на свята: куди та коли вони курсуватимуть
Перелік рейсів
- №135/136 Чернівці – Одеса;
- №217/218 Київ – Львів – Рахів.
Крім цього, додаткові зупинки призначать у потязі №217/218 Київ – Рахів. З 18 потяг також зупинятиметься на станціях Татарів та Кваси.
Зауважимо, з 24 грудня Укрзалізниця запустить додаткові потяги Ужгород – Херсон та Харків – Ворохта. Рейси також зупинятимуться на додаткових зупинках.
До слова, у бюджеті на 2021 рік передбачили 4,5 мільярда гривень на оновлення пасажирських потягів та розвиток залізниці. Таку велику суму передбачили чи не вперше в історії. Все тому, що вагони фінансували залишковим принципом. Раніше жодних дотацій з бюджету на підтримку залізниці не виділяли
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