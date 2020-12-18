Укрзалізниця запустила додаткові рейси на зимові свята. Крім того, потяги робитимуть більше зупинок на станціях.

Зміни внесли через свята. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

До теми Укрзалізниця запустить ще 2 додаткові потяги на свята: куди та коли вони курсуватимуть

Перелік рейсів

№135/136 Чернівці – Одеса;

№217/218 Київ – Львів – Рахів.

Крім цього, додаткові зупинки призначать у потязі №217/218 Київ – Рахів. З 18 потяг також зупинятиметься на станціях Татарів та Кваси.

Зауважимо, з 24 грудня Укрзалізниця запустить додаткові потяги Ужгород – Херсон та Харків – Ворохта. Рейси також зупинятимуться на додаткових зупинках.

До слова, у бюджеті на 2021 рік передбачили 4,5 мільярда гривень на оновлення пасажирських потягів та розвиток залізниці. Таку велику суму передбачили чи не вперше в історії. Все тому, що вагони фінансували залишковим принципом. Раніше жодних дотацій з бюджету на підтримку залізниці не виділяли

Зверніть увагу! З розкладом потягів можна ознайомитись на сайті Укрзалізниці, а квитки придбати в залізничних касах або онлайн.