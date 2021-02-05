Журналіст Олександр Рудоманов помітив, що на карті з маршрутами поїздів на сайті Укрзалізниці окупований Крим позначений як "Південний федеральний округ Росії". Компанія оперативно виправила "неточність".

Джерело: фейсбук Олександра Рудоманова

Журналіст виявив карту з Кримом, позначеним як частина Росії, на офіційному сайті Укрзалізниці. Рудоманов зробив відповідні скріншоти.

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Що помітив журналіст

Він запитав, компанію, чи у неї все добре з картами, які використовує Південно-Західна залізниця. Адже окупований Крим там чомусь позначили як "Південний федеральний округ Росії".

З картами все нормально? Або як завжди робітникам, які відповідають за сайт, пофіг чий Крим, аби лиш зарплату підняли,

– обурився журналіст.

Що зробила Укрзалізниця

Компанія досить швидко відреагувала на пост Рудоманова. І вже станом на 5 лютого помилку на сайті виправили.

Зверніть увагу! Раніше українська мережа електроніки "Алло" також потрапила у скандал через те, що на їхньому сайті Крим показали окремо від решти України. Це побачили в МЗС України та відреагували з обуренням. Згодом у компанії пояснили, що сталася помилка, яку вже виправили.

Так виглядала карта з начебто "російським Кримом" / Скриншот Рудоманова



Однак Укрзалізниця виправила свою помилку / Скриншот зі сайту