Укрзалізниця оновила умови руху поїздів у червоних зонах

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Джерело:

Укрзалізниця

Укрзалізниця повідомила, що залізничний транспорт в областях червоної зони курсуватиме за зміненими умовами. В більшості регіонів обмежень висадки-посадки не буде.

Також в Укрзалізниці підкреслили, що стежать за динамікою захворюваності разом з Міністерством охорони здоров'я. Адже ситуація може змінитися.

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Як курсуватимуть поїзди в червоній зоні

Станом на 27 березня, пасажирські перевезення в регіонах, які потрапили до червоної, відбуваються за зміненим сценарієм.

  • Чернігівська область: червона зона починає діяти з 29 березня. На цей час обмеження висадки-посадки не запроваджуються;
  • Миколаївська область: до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде;
  • Львівська область: висадка-посадка пасажирів не обмежена до 30 березня включно;
  • Київ та Київська область: обмежень висадки-посадки немає;
  • Сумська область: обмежень висадки-посадки немає;
  • Одеська область: обмежень висадки-посадки немає.
  • Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, висадки-посадки подовжено до 6 квітня включно.

Також Укрзалізниця призначила 8 спецрейсів у закарпатському й буковинському напрямках.

"Рівненську та Черкаську області не переведено до червоних зон, обмежень руху не застосовується", – мовиться у повідомленні.


Які обмеження діють в різних зонах карантину / Інфографіка 24 каналу