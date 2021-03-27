Укрзалізниця оновила умови руху поїздів у червоних зонах

Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця повідомила, що залізничний транспорт в областях червоної зони курсуватиме за зміненими умовами. В більшості регіонів обмежень висадки-посадки не буде.
Також в Укрзалізниці підкреслили, що стежать за динамікою захворюваності разом з Міністерством охорони здоров'я. Адже ситуація може змінитися.
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Станом на 27 березня, пасажирські перевезення в регіонах, які потрапили до червоної, відбуваються за зміненим сценарієм.
Також Укрзалізниця призначила 8 спецрейсів у закарпатському й буковинському напрямках."Рівненську та Черкаську області не переведено до червоних зон, обмежень руху не застосовується", – мовиться у повідомленні.
Які обмеження діють в різних зонах карантину / Інфографіка 24 каналу