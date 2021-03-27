Укрзалізниця оновила умови руху поїздів у червоних зонах
Укрзалізниця повідомила, що залізничний транспорт в областях червоної зони курсуватиме за зміненими умовами. В більшості регіонів обмежень висадки-посадки не буде.
Джерело:Укрзалізниця
Також в Укрзалізниці підкреслили, що стежать за динамікою захворюваності разом з Міністерством охорони здоров'я. Адже ситуація може змінитися.
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Як курсуватимуть поїзди в червоній зоні
Станом на 27 березня, пасажирські перевезення в регіонах, які потрапили до червоної, відбуваються за зміненим сценарієм.
- Чернігівська область: червона зона починає діяти з 29 березня. На цей час обмеження висадки-посадки не запроваджуються;
- Миколаївська область: до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде;
- Львівська область: висадка-посадка пасажирів не обмежена до 30 березня включно;
- Київ та Київська область: обмежень висадки-посадки немає;
- Сумська область: обмежень висадки-посадки немає;
- Одеська область: обмежень висадки-посадки немає.
- Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, висадки-посадки подовжено до 6 квітня включно.
Також Укрзалізниця призначила 8 спецрейсів у закарпатському й буковинському напрямках.
Які обмеження діють в різних зонах карантину / Інфографіка 24 каналу
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