Укрзалізниця повідомила, що залізничний транспорт в областях червоної зони курсуватиме за зміненими умовами. В більшості регіонів обмежень висадки-посадки не буде.

Також в Укрзалізниці підкреслили, що стежать за динамікою захворюваності разом з Міністерством охорони здоров'я. Адже ситуація може змінитися.

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Як курсуватимуть поїзди в червоній зоні

Станом на 27 березня, пасажирські перевезення в регіонах, які потрапили до червоної, відбуваються за зміненим сценарієм.

Чернігівська область: червона зона починає діяти з 29 березня. На цей час обмеження висадки-посадки не запроваджуються;

червона зона починає діяти з 29 березня. На цей час обмеження висадки-посадки не запроваджуються; Миколаївська область : до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде;

: до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде; Львівська область : висадка-посадка пасажирів не обмежена до 30 березня включно;

: висадка-посадка пасажирів не обмежена до 30 березня включно; Київ та Київська область: обмежень висадки-посадки немає;

обмежень висадки-посадки немає; Сумська область : обмежень висадки-посадки немає;

: обмежень висадки-посадки немає; Одеська область: обмежень висадки-посадки немає.

обмежень висадки-посадки немає. Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, висадки-посадки подовжено до 6 квітня включно.

Також Укрзалізниця призначила 8 спецрейсів у закарпатському й буковинському напрямках.

"Рівненську та Черкаську області не переведено до червоних зон, обмежень руху не застосовується", – мовиться у повідомленні.



Які обмеження діють в різних зонах карантину / Інфографіка 24 каналу