Укрзалізниця обмежує сполучення з Закарпаттям: на який період

Висадка та посадка пасажирів поїздів на Закарпатті буде обмежена. Укрзалізниця також обмежує й продаж квитків на транспорт до регіону.

Все це – через запровадження в Закарпатській області режиму посиленого карантину. Подробиці розповіли у пресслужбі перевізника.

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Яке рішення прийняли в Укрзалізниці через посилений карантин на Закарпатті

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила внести Закарпатську область до червоної карантинної зони. Реагуючи на це:

Укрзалізниця з 8 березня і до кінця дії посиленого карантину призупинить продаж квитків на Закарпаття.

А також обмежить висадку і посадку пасажирів, які придбали квитки раніше, але на дати з 9 березня включно.

До 8 березня включно всі пасажири залізниці з квитками зможуть безперешкодно виїхати з Закарпаття або дістатися туди.

Де ще діють обмеження на залізниці

Чернівецька та Житомирська області потрапили до червоної зони карантину. Там Укрзалізниця припиняє висадку та посадку пасажирів з 7 березня.

У Чернівецькій області це вже зробили з 1 березня 2021.

А 26 лютого Укрзалізниця припинила продаж квитків до Івано-Франківської області. До червоної зони карантину Прикарпаття потрапило 22 лютого.

В Укрзалізниці додали, що уважно стежать за ситуацією, і можуть призначити(мовиться про 2100 людей, які раніше придбали квитки на період дії посиленого карантину).Однак для цього відповіднемає зробити Закарпатська ОДА.

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