Укрзалізниця обмежує сполучення з Закарпаттям: на який період

Джерело:Інтерфакс-Україна
Висадка та посадка пасажирів поїздів на Закарпатті буде обмежена. Укрзалізниця також обмежує й продаж квитків на транспорт до регіону.
Все це – через запровадження в Закарпатській області режиму посиленого карантину. Подробиці розповіли у пресслужбі перевізника.
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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила внести Закарпатську область до червоної карантинної зони. Реагуючи на це:
До 8 березня включно всі пасажири залізниці з квитками зможуть безперешкодно виїхати з Закарпаття або дістатися туди.В Укрзалізниці додали, що уважно стежать за ситуацією, і можуть призначити спеціальні рейси для українців (мовиться про 2100 людей, які раніше придбали квитки на період дії посиленого карантину).
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