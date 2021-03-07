Висадка та посадка пасажирів поїздів на Закарпатті буде обмежена. Укрзалізниця також обмежує й продаж квитків на транспорт до регіону.

Все це – через запровадження в Закарпатській області режиму посиленого карантину. Подробиці розповіли у пресслужбі перевізника.

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Яке рішення прийняли в Укрзалізниці через посилений карантин на Закарпатті

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила внести Закарпатську область до червоної карантинної зони. Реагуючи на це:

Укрзалізниця з 8 березня і до кінця дії посиленого карантину призупинить продаж квитків на Закарпаття.

А також обмежить висадку і посадку пасажирів, які придбали квитки раніше, але на дати з 9 березня включно.

До 8 березня включно всі пасажири залізниці з квитками зможуть безперешкодно виїхати з Закарпаття або дістатися туди.

В Укрзалізниці додали, що уважно стежать за ситуацією, і можуть призначити спеціальні рейси для українців (мовиться про 2100 людей, які раніше придбали квитки на період дії посиленого карантину).



Однак для цього відповідне подання має зробити Закарпатська ОДА.

Де ще діють обмеження на залізниці

Чернівецька та Житомирська області потрапили до червоної зони карантину. Там Укрзалізниця припиняє висадку та посадку пасажирів з 7 березня.

У Чернівецькій області це вже зробили з 1 березня 2021.

А 26 лютого Укрзалізниця припинила продаж квитків до Івано-Франківської області. До червоної зони карантину Прикарпаття потрапило 22 лютого.

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