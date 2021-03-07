Укрзалізниця обмежує сполучення з Закарпаттям: на який період
Висадка та посадка пасажирів поїздів на Закарпатті буде обмежена. Укрзалізниця також обмежує й продаж квитків на транспорт до регіону.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Все це – через запровадження в Закарпатській області режиму посиленого карантину. Подробиці розповіли у пресслужбі перевізника.
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Яке рішення прийняли в Укрзалізниці через посилений карантин на Закарпатті
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила внести Закарпатську область до червоної карантинної зони. Реагуючи на це:
- Укрзалізниця з 8 березня і до кінця дії посиленого карантину призупинить продаж квитків на Закарпаття.
- А також обмежить висадку і посадку пасажирів, які придбали квитки раніше, але на дати з 9 березня включно.
До 8 березня включно всі пасажири залізниці з квитками зможуть безперешкодно виїхати з Закарпаття або дістатися туди.
Де ще діють обмеження на залізниці
- Чернівецька та Житомирська області потрапили до червоної зони карантину. Там Укрзалізниця припиняє висадку та посадку пасажирів з 7 березня.
- У Чернівецькій області це вже зробили з 1 березня 2021.
- А 26 лютого Укрзалізниця припинила продаж квитків до Івано-Франківської області. До червоної зони карантину Прикарпаття потрапило 22 лютого.
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