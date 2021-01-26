Укрзалізниця обладнає нові пасажирські вагони системами відеоспостереження

Для посилення рівня безпеки пасажирів Укрзалізниця обладнає нові вагони системами відеоспостереження. Зображення в режимі реального часу передаватимуть на центральний диспетчерський центр.
Джерело: Укрзалізниця
Про зміни, які планує впровадити компанія, повідомив виконувач обов'язків члена правління Укрзалізниці, керівник філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський.
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Ми повинні обладнати вагони надійними системами відеоспостереження, щоб зображення в режимі реального часу передавалося на центральний диспетчерський центр,
– заявив Перцовський.
Це допоможе підвищити рівень безпеки та оперативного реагування за потреби.
Також представник Укрзалізниці зазначив, що в компанії постійно проводиться моніторинг. Там, де фіксують найбільший пасажиропотік та можливі ризики, пасажирські поїзди супроводжує воєнізована охорона.
Зверніть увагу Укрзалізницю розділять на 4 компанії: що зміниться для пасажирівДовідка. Співробітники воєнізованої охорони з моменту запровадження пілотного проєкту із супроводження пасажирських поїздів, з 25 серпня 2020 року по 31 грудня 2020 року, супроводили 2 077 пасажирських поїздів. Проєкт продовжили й на 2021 рік.