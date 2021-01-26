Укрзалізниця обладнає нові пасажирські вагони системами відеоспостереження
Для посилення рівня безпеки пасажирів Укрзалізниця обладнає нові вагони системами відеоспостереження. Зображення в режимі реального часу передаватимуть на центральний диспетчерський центр.
Джерело: Укрзалізниця
Про зміни, які планує впровадити компанія, повідомив виконувач обов'язків члена правління Укрзалізниці, керівник філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський.
Читайте також Куди українці найчастіше їздили залізницею у 2020 році: 5 найпопулярніших напрямків
Де встановлюватимуть відеоспостереження
- при будівництві нових вагонів наявність відеоспостереження буде обов'язковою в усіх пасажирських вагонах;
- також такі системи встановлюватимуть при проведенні модернізації вагонів.
Ми повинні обладнати вагони надійними системами відеоспостереження, щоб зображення в режимі реального часу передавалося на центральний диспетчерський центр,
– заявив Перцовський.
Це допоможе підвищити рівень безпеки та оперативного реагування за потреби.
Також представник Укрзалізниці зазначив, що в компанії постійно проводиться моніторинг. Там, де фіксують найбільший пасажиропотік та можливі ризики, пасажирські поїзди супроводжує воєнізована охорона.
Зверніть увагу Укрзалізницю розділять на 4 компанії: що зміниться для пасажирів
Побиття Анастасії Лугової у поїзді: що відомо
- У ніч на 1 серпня 2020 року до купе потяга "Київ – Маріуполь", де спала Анастасія Лугова із сином, пробрався п'яний чоловік – Віталій Рудзько.
- Чоловік почав бити Анастасію, намагався зґвалтувати її. Нападник хотів вдарити ще й 6-річного сина, але жінка вмовила його не робити цього.
- На щастя, жінці з сином таки вдалось вирватись із купе. Вони знайшли прихисток у провідниці іншого вагону.
- Нападника затримали вже у Києві. Віталію Рудзьку загрожує до 7 років ув'язнення. Зараз він перебуває у СІЗО.
Поділитися новиною