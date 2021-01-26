Для посилення рівня безпеки пасажирів Укрзалізниця обладнає нові вагони системами відеоспостереження. Зображення в режимі реального часу передаватимуть на центральний диспетчерський центр.

Джерело: Укрзалізниця

Про зміни, які планує впровадити компанія, повідомив виконувач обов'язків члена правління Укрзалізниці, керівник філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський.

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Де встановлюватимуть відеоспостереження

при будівництві нових вагонів наявність відеоспостереження буде обов'язковою в усіх пасажирських вагонах;

в усіх пасажирських вагонах; також такі системи встановлюватимуть при проведенні модернізації вагонів.

Ми повинні обладнати вагони надійними системами відеоспостереження, щоб зображення в режимі реального часу передавалося на центральний диспетчерський центр,

– заявив Перцовський.

Це допоможе підвищити рівень безпеки та оперативного реагування за потреби.

Також представник Укрзалізниці зазначив, що в компанії постійно проводиться моніторинг. Там, де фіксують найбільший пасажиропотік та можливі ризики, пасажирські поїзди супроводжує воєнізована охорона.

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Довідка. Співробітники воєнізованої охорони з моменту запровадження пілотного проєкту із супроводження пасажирських поїздів, з 25 серпня 2020 року по 31 грудня 2020 року, супроводили 2 077 пасажирських поїздів. Проєкт продовжили й на 2021 рік.

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