Найприбутковіший маршрут: Укрзалізниця хоче відновити швидкісне сполучення з Польщею
Укрзалізниця має намір відновити курсування швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті" за маршрутом Київ – Перемишль. Допомогти їм у цьому просять Міністерство інфраструктури України.
Що відомо про відновлення залізничного сполучення
Немає сумніву, що цей напрямок є затребуваний. Про це заявив глава Укрзалізниці Володимир Жмак в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Ми вкотре звернулися до Міністерства інфраструктури з проханням направити запит їхнім польським колегам про відновлення цього сполучення. Це для нас дуже важливо, це був один із найприбутковіших наших маршрутів,
– сказав Жмак.
Локдаун у січні: що слід знати
- З 8 по 24 січня 2021 року Кабмін посилив карантинні обмеження через складну ситуацію з COVID-19.
- Заборона торкнулася роботи кафе, ресторанів і барів, крім доставки й замовлень на виніс, а також магазинів непродовольчих товарів.
- Закрилися школи й дитсадки.
- Громадський транспорт курсує, зокрема, й залізничне сполучення.
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