Укрзалізниця має намір відновити курсування швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті" за маршрутом Київ – Перемишль. Допомогти їм у цьому просять Міністерство інфраструктури України.

Що відомо про відновлення залізничного сполучення

Немає сумніву, що цей напрямок є затребуваний. Про це заявив глава Укрзалізниці Володимир Жмак в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Ми вкотре звернулися до Міністерства інфраструктури з проханням направити запит їхнім польським колегам про відновлення цього сполучення. Це для нас дуже важливо, це був один із найприбутковіших наших маршрутів,

– сказав Жмак.

Зверніть увагу! Згідно із даними Укрзалізниці, у період локдауну з 8 по 15 січня 2021 року поїздами у далекому сполученні подорожували понад 400 тисяч пасажирів. У приміському сполученні – майже 764 тисяч.

Локдаун у січні: що слід знати

З 8 по 24 січня 2021 року Кабмін посилив карантинні обмеження через складну ситуацію з COVID-19.

Заборона торкнулася роботи кафе, ресторанів і барів, крім доставки й замовлень на виніс, а також магазинів непродовольчих товарів.

Закрилися школи й дитсадки.

Громадський транспорт курсує, зокрема, й залізничне сполучення.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу