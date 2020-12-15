Укрзалізниця пропонуватиме пасажирам "Інтерсіті+" бізнес-ланчі. Люди зможуть обрати м'ясні або вегетаріанські страви.

Оплатити ланч можна буде під час замовлення квитка у режимі онлайн або у залізничних касах. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Обидва варіанти ланчу коштуватимуть по 140 гривень.

Які страви увійдуть до м'ясного бізнес-ланчу

Кус-кус з куркумою;

смажений перець;

спаржа;

броколі;

м'ясні кульки з льоном;

хумус;

сливовий пиріг;

крекер.

Які страви увійдуть до вегетаріанського бізнес-ланчу

макарони;

соус Песто;

смажений перець;

цукіні;

печериці;

шпинат;

сушені мариновані томати;

пшоняні крокети з грибами;

вегетаріанські солодощі.

Окрім того, Укрзалізниця наразі опрацьовує декілька найоптимальніших варіантів харчування у звичайних потягах далекого сполучення.