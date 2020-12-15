Укрзалізниця годуватиме пасажирів "Інтерсіті+" бізнес-ланчами: меню
Укрзалізниця пропонуватиме пасажирам "Інтерсіті+" бізнес-ланчі. Люди зможуть обрати м'ясні або вегетаріанські страви.
Оплатити ланч можна буде під час замовлення квитка у режимі онлайн або у залізничних касах. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
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Обидва варіанти ланчу коштуватимуть по 140 гривень.
Які страви увійдуть до м'ясного бізнес-ланчу
- Кус-кус з куркумою;
- смажений перець;
- спаржа;
- броколі;
- м'ясні кульки з льоном;
- хумус;
- сливовий пиріг;
- крекер.
Які страви увійдуть до вегетаріанського бізнес-ланчу
- макарони;
- соус Песто;
- смажений перець;
- цукіні;
- печериці;
- шпинат;
- сушені мариновані томати;
- пшоняні крокети з грибами;
- вегетаріанські солодощі.
Окрім того, Укрзалізниця наразі опрацьовує декілька найоптимальніших варіантів харчування у звичайних потягах далекого сполучення.
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