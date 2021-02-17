"Укрзалізниця" анонсувала появу Wi-Fi у поїздах: де з'явиться швидкісний інтернет

"Укрзалізниця" планує впровадити доступ до інтернету у пасажирських поїздах. Щоправда, спочатку Wi-Fi з'явиться лише у швидкісних поїздах Інтерсіті+.

Такі зміни анонсував директор з питань інформаційних технологій "Укрзалізниці" Володимир Рєзнік. Він наголосив, що перевізник прагне створити якісний сервіс у пасажирських поїздах.

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Рєзнік зазначив, що наразі "Укрзалізниця" у співпраці із зацікавленими інвесторами вивчає нові технології, які здатні забезпечити якісний високошвидкісний інтернет упродовж усього маршруту.

Одна з основних тенденцій сьогодення – це мобільність і присутність онлайн. Поїзди Інтерсіті+ часто використовуються як офіси на колесах, тому в цих поїздах насамперед важливо забезпечити якісний доступ до інтернету,

– зауважив Володимир Рєзнік.

Де та коли чекати швидкісний інтернет

Він пояснив, що реалізувати проєкт на першому етапі планується у швидкісних поїздах Інтерсіті+ на напрямку Київ – Харків. Рєзнік сказав, що зараз опрацьовується концепція. Її головне завдання – розв'язати проблему покриття сліпих зон.

"Якщо цей проєкт буде успішним, ми запровадимо Wi-Fi у всіх поїздах, забезпечимо безперебійний зв'язок протягом усього шляху курсування поїздів територією України", – підсумував він.

Зауважимо, що наразі конкретних термінів появи Wi-Fi в потягах "Укрзалізниці" немає. Однак, швидше за все, це станеться після вдосконалення концепція та розв'язання головних проблем.