Україну 7 та 8 лютого накрила потужна негода. Автомобілі опинилися у сніговій пастці одразу у декількох регіонах нашої країни. А от на залізниці таких проблем немає.

В Укрзалізниці наголосили, що, попри негоду, затримок потягів немає. Національний перевізник гарантує пасажирам можливість виїхати із засніжених регіонів, квитки є в наявності.

Важливо На Дніпропетровщині з рейок зійшли 8 вагонів: в Укрзалізниці попередили про затримки потягів

Попри погіршення погодних умов та рясний снігопад, Укрзалізниця працює у штатному режимі, без затримок поїздів. Однак у разі потреби працівники готові працювати у посиленому режимі

Резервні вагони та склади потягів стоять напоготові. Так, зі Львова до Києва сьогодні відправляється 13 поїздів, при цьому спеціалісти УЗ пильно стежать за населеністю цих потягів і готові додавати місця у зв'язку з затримкою рейсів із львівського аеропорту імені Данила Галицького,

– наголосили у компанії.

В Укрзалізниці наголосили, що протягом 7 – 8 лютого з негодою боролися 2 378 залізничників. Вони очистили:

майже 5,2 тисячі стрілочних переводів,

474 технологічні проїзди,

143 пасажирські платформи.

Актуально Україну замело снігом: яка ситуація в областях зараз

В УЗ додали, що під час негоди залізниця залишається найнадійнішим та найбезпечнішим видом транспорту.

Коли негода відступить

Ще з 7 лютого у більшості областей лютують снігопади та морози. На таку погоду впливає циклон, який 7 лютого прийшов на Закарпаття, а впродовж 8 – 9 лютого він переміщається по всій території країни.

За прогнозами синоптиків, негода не відступить до 14 лютого. На теплішу погоду можна очікувати в кінці лютого – початку березня.

Яка ситуація у регіонах