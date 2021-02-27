В Укрзалізниці планують ввести меню для дітей і страви в ланчбоксах
У потягах дальнього сполучення в Україні планують подавати страви для пасажирів у ланчбоксах. Раніше такий тип харчування був доступний лише у вагонах "Інтерсіті".
Джерело:"Громадське радіо"
Окрім того, в Укрзалізниці хочуть запровадити дитяче меню. Виконувач обов’язків члена правління Укрзалізниці Олександр Перцовський заявив, що над цим уже працюють.
Раніше Укрзалізниця анонсувала появу Wi-Fi у поїздах: де з'явиться швидкісний інтернет
Ми зараз розширюємо лінійку замовлених ланч-боксів, яка раніше була доступна лише для "Інтерсіті" і на потяги дальнього сполучення. Влітку віримо, що це вже буде працювати,
– розповів Перцовський.
В оновленій лінійці харчування для пасижір відокремлять спеціальне дитяче меню, за словами Перцовського.
З важливих оновлень у вагонах буде ще й те, що в них з'явиться відеоспостереження. Камерами оснащуватимуть усі вагони, які проходять
- У грудні 2020 року в Укрзалізниці запровадили бізнес-ланчі в потягах класу "Інтерсіті+". Пасажири можуть обрати собі м'ясні або вегетаріанські страви. Вартість: 140 гривень.
- Нещодавно керівництво Укрзалізниці заявило, що починає оснащювати вагони інтернетом через WI-Fi.
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