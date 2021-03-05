Де можна посмажити крильця: в Укрзалізниці назвали кумедні питання від пасажирів

Джерело:Фейсбук Укрзалізниці
Протягом року до контакт-центру Укрзалізниці надходить майже пів мільйона дзвінків. Втім іноді пасажири звертаються в довідкову службу компанії з досить незвичайними запитами.
В Укразалізниці опублікували добірку найбільш дивних запитань, які надходили від пасажирів протягом 2020 року.
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В компанії повідомили, що за рік отримують приблизно 410 тисяч дзвінків до контакт-центру і ще втричі більше запитів до інформаційних віконець, столу довідок та сервісних центрів.
Найоригінальніші запитання від пасажирів Укразалізниці:
В Укразалізниці жартома запропонували користувачам голосувати в коментарях за найбільш геніальне питання зі списку.