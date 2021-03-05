Де можна посмажити крильця: в Укрзалізниці назвали кумедні питання від пасажирів
Протягом року до контакт-центру Укрзалізниці надходить майже пів мільйона дзвінків. Втім іноді пасажири звертаються в довідкову службу компанії з досить незвичайними запитами.
Джерело:Фейсбук Укрзалізниці
В Укразалізниці опублікували добірку найбільш дивних запитань, які надходили від пасажирів протягом 2020 року.
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Дивні питання, з якими звертаються пасажири Укразалізниці
В компанії повідомили, що за рік отримують приблизно 410 дзвінків до контакт-центру і ще втричі більше запитів до інформаційних віконець, столу довідок та сервісних центрів.
Найоригінальніші запитання від пасажирів Укразалізниці:
- Де у вас можна вставити собачку?
- Чи можна у вас вибанятися?
- Чи можна у вас залишити дитинку, поки ми погуляємо?
- Прийшов до вас в сервісний центр полагодити телефон, кому здати?
- Де у вас можна посмажити крильця? У мене з собою.
В Укразалізниці жартома запропонували користувачам голосувати в коментарях за найбільш геніальне питання зі списку.
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