Протягом року до контакт-центру Укрзалізниці надходить майже пів мільйона дзвінків. Втім іноді пасажири звертаються в довідкову службу компанії з досить незвичайними запитами.

В Укразалізниці опублікували добірку найбільш дивних запитань, які надходили від пасажирів протягом 2020 року.

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Дивні питання, з якими звертаються пасажири Укразалізниці

В компанії повідомили, що за рік отримують приблизно 410 дзвінків до контакт-центру і ще втричі більше запитів до інформаційних віконець, столу довідок та сервісних центрів.

Найоригінальніші запитання від пасажирів Укразалізниці:

Де у вас можна вставити собачку?

Чи можна у вас вибанятися?

Чи можна у вас залишити дитинку, поки ми погуляємо?

Прийшов до вас в сервісний центр полагодити телефон, кому здати?

Де у вас можна посмажити крильця? У мене з собою.

В Укразалізниці жартома запропонували користувачам голосувати в коментарях за найбільш геніальне питання зі списку.