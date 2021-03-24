Не виправили недоліків: "Укрпошті" заборонили підвищувати тарифи

Акціонерному товариству "Укрпошта" відмовили у перегляді пропозицій щодо зміни тарифів. Відповідне рішення 23 березня ухвалила профільна Нацкомісія.

"Укрпошта" пропонувала переглянути граничні тарифи у два етапи: перший – до 30 листопада 2021 року в середньому на 30,6%, другий – з 1 грудня 2021 року в середньому на 8,8%.

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НКРЗІ вирішила відмовити в перегляді пропозицій щодо зміни тарифів, представлених АТ "Укрпошта", у зв'язку з їх невідповідністю до вимог Порядку пропозицій щодо зміни тарифів,

– йдеться у повідомленні.

"Укрпошта" направила в НКРЗІ лист із пропозицією змінити граничні тарифи 8 лютого.

Нацкомісія провела 19 лютого робочу нараду з представниками Укрпошти, де попросила виправити деякі недоліки у частині зміни тарифів на пересилання посилок і пріоритетної письмової кореспонденції.

За даними НКРЗІ виправлення так і не були враховані "Укрпоштою".

"Укрпошта" заявляла про майже 200 мільйонів гривень прибутку у 2020 році. Однак Гендиректор компанії Ігор Смілянський поскаржився, що кошти вже "з'їдені" збитковими тарифами 2021 року замість інвестицій.