"Укрпошта" вирішила випустити поштові марки на честь Збройних сил України. Проте зробити це мають намір 23 лютого. В армії такою датою обурені. Керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський каже, що жодної зради у цьому кроці нема.

Цього тижня "Укрпошта" запускає одразу 2 марки. Одна присвячена героям Небесної Сотні і вийде 19 лютого.

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Дату обрали задля привернення уваги

Інша – саме ЗСУ і її презентацію запланували 23 лютого. На цій марці хочуть показати нову форму армії.

Директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що саме заради привернення уваги призначив другу презентацію у день, коли день захисника Вітчизни відзначає держава-агресор.

Це – гарний привід нагадати, що час перегортати сторінку історії і пишатись новою українською армією. І так – це тонкий тролінг сусідів, які я впевнений показали б цю марку. Я дійсно хотів привернути увагу до нашої армії, і розумів що запуск в будь яку іншу дату буде непомічений,

– написав Смілянський.

Очільник "Укрпошти" каже, що його експеримент вдався на 100%, проте за це він отримав добрячу порцію критики. За словами Смілянського, саме тому він проводить опитування, чи залишити дату презентації тією самою чи перенести.

Як відреагували у Міноборони на ініціативу "Укрпошти"

Джерело: Міноборони

У Мінооборони раніше дату назвали відверто недоречною. Також у ЗСУ зазначили, що з ними щодо цього ніхто не радився. 23 лютого у військовому відомстві пов'язують виключно з кривавим терором та агресією проти України.