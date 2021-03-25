"Укрпошта" планує закупити 1 860 нових автомобілів для пересувних відділень. Загальна вартість закупівлі – 1,3 мільярди гривень.

Державне підприємство поштового зв'язку уклало договір з переможцем відкритого тендеру – компанією VIDI. Це зробили у рамках спільного проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку.

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Що відомо про нові автомобілі

Відомо, що закуплять автомобілі марки Сitroen Berlingo L2 Worker. Нові транспортні засоби вироблятиме ТОВ "Peugeot Сitroen Україна". Їх імпортуватимуть із Франції.

Зауважимо! Перші автомобілі "Укрпошта" планує отримати вже наприкінці літа 2021 року.

Вартість закупівлі – понад мільярд гривень

На автомобілі витратять 1,3 мільярда гривень. Це – на 21,3% дешевше за ринкову ціну. У вартість входить:

гарантія на 5 років;

ремонт і техобслуговування транспорту на 150 тисяч кілометрів за принципом full-service.

Наразі у найвіддаленіших районах семи областей працює понад 600 пересувних відділень. Очікують, що до кінця 2021 року їх буде 2 500.

"Це означає, що вже незабаром 15 мільйонів людей, які проживають у сільській місцевості, зможуть користуватися сучасними поштовими послугами зручно та швидко", – зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.