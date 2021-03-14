Марки, через які посварились Генштаб та "Укрпошта", презентували у День добровольця

Джерело:пресслужба "Укрпошти"
На День українського добровольця "Укрпошта" презентувала серію марок, присвячених одностроям військових ЗСУ. Раніше головна пошта країни планувала представити марки 23 лютого.
Втім через обурення військових презентацію перенесли на 14 березня. Дату переобрали спеціально – приурочити до Дня українського добровольця.
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Цей випуск – перший із серії "Сучасні однострої". Він присвячений формам одягу та знакам розрізнення Сухопутних військ Збройних Сил України.
На аркуші 8 поштових марок. На них представлені:
Тираж аркуша — 20 000 примірників, автор – художник Олексій Бондаренко.
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