Марки, через які посварились Генштаб та "Укрпошта", презентували у День добровольця

14 березня 2021 , 14:50

Джерело:

пресслужба "Укрпошти"

На День українського добровольця "Укрпошта" презентувала серію марок, присвячених одностроям військових ЗСУ. Раніше головна пошта країни планувала представити марки 23 лютого.

Втім через обурення військових презентацію перенесли на 14 березня. Дату переобрали спеціально – приурочити до Дня українського добровольця.

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Нові марки "Укрпошти" про ЗСУ

Цей випуск – перший із серії "Сучасні однострої". Він присвячений формам одягу та знакам розрізнення Сухопутних військ Збройних Сил України. ​

На аркуші 8 поштових марок. На них представлені:

  • форми ракетних військ та артилерії,
  • механізованих військ,
  • військ протиповітряної оборони,
  • гірської піхоти,
  • танкових військ,
  • армійської авіації,
  • президентського полку,
  • загальновійськова форма.​​

Тираж аркуша — 20 000 примірників, автор – художник Олексій Бондаренко.

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Скандал через марки на 23 лютого

  • Міністерство оборони та ЗСУ, дізнавшись про дату презентації 23 лютого, офіційно заявили, що вимагають перенесення.
  • У відомствах зазначили: з ними не погоджували дату погашення.
  • Після розголосу у ЗМІ і соцмережах керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що таку дату обрали заради привернення уваги.
  • Він написав, що це гарний привід нагадати, що час перегортати сторінку історії і пишатись новою українською армією. І назвав це тонким тролінгом сусідів.