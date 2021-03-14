Марки, через які посварились Генштаб та "Укрпошта", презентували у День добровольця

На День українського добровольця "Укрпошта" презентувала серію марок, присвячених одностроям військових ЗСУ. Раніше головна пошта країни планувала представити марки 23 лютого.

Втім через обурення військових презентацію перенесли на 14 березня. Дату переобрали спеціально – приурочити до Дня українського добровольця.

Детальніше Передумали через скандал: марки "Укрпошти" на честь ЗСУ не випустять 23 лютого

Нові марки "Укрпошти" про ЗСУ

Цей випуск – перший із серії "Сучасні однострої". Він присвячений формам одягу та знакам розрізнення Сухопутних військ Збройних Сил України. ​

​

На аркуші 8 поштових марок. На них представлені:

форми ракетних військ та артилерії,

механізованих військ,

військ протиповітряної оборони,

гірської піхоти,

танкових військ,

армійської авіації,

президентського полку,

загальновійськова форма.​​

Тираж аркуша — 20 000 примірників, автор – художник Олексій Бондаренко.

Українські добровольці врятували Україну: дивіться відео 24 каналу\

Скандал через марки на 23 лютого