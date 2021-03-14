Марки, через які посварились Генштаб та "Укрпошта", презентували у День добровольця
На День українського добровольця "Укрпошта" презентувала серію марок, присвячених одностроям військових ЗСУ. Раніше головна пошта країни планувала представити марки 23 лютого.
Джерело:пресслужба "Укрпошти"
Втім через обурення військових презентацію перенесли на 14 березня. Дату переобрали спеціально – приурочити до Дня українського добровольця.
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Нові марки "Укрпошти" про ЗСУ
Цей випуск – перший із серії "Сучасні однострої". Він присвячений формам одягу та знакам розрізнення Сухопутних військ Збройних Сил України.
На аркуші 8 поштових марок. На них представлені:
- форми ракетних військ та артилерії,
- механізованих військ,
- військ протиповітряної оборони,
- гірської піхоти,
- танкових військ,
- армійської авіації,
- президентського полку,
- загальновійськова форма.
Тираж аркуша — 20 000 примірників, автор – художник Олексій Бондаренко.
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Скандал через марки на 23 лютого
- Міністерство оборони та ЗСУ, дізнавшись про дату презентації 23 лютого, офіційно заявили, що вимагають перенесення.
- У відомствах зазначили: з ними не погоджували дату погашення.
- Після розголосу у ЗМІ і соцмережах керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що таку дату обрали заради привернення уваги.
- Він написав, що це гарний привід нагадати, що час перегортати сторінку історії і пишатись новою українською армією. І назвав це тонким тролінгом сусідів.
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