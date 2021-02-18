"Укрпошта" хоче випустити марки на честь ЗСУ 23 лютого: військові обурені

В "Укрпошті" вирішили презентувати поштові марки про Збройні сили України 23 лютого. Міністерство оборони та ЗСУ вимагають перенести презентацію.

У військовому відомстві пояснили, що обрана для презентації та першого погашення поштових марок "Збройні сили України. Сухопутні війська" дата є "відверто недоречною".

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Військові проти дати презентації марок

Крім того, з військовим керівництвом цю дату не погоджували.

У ЗСУ наголосили, що 23 лютого держава-агресор, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни та день військової слави Росії.

Тому ця дата є неприпустимою для промоції ЗСУ,

– йдеться у заяві.

В оборонному відомстві зазначили, що "23 лютого" пов'язане з кривавим терором початку ХХ століття та нинішньою збройною агресією Росії проти України.

Українські військові вимагають від Укрпошти відтермінувати дату презентації поштових марок. Як альтернативну дату пропонують 14 березня – День українського добровольця.

Що відомо про День захисника України? Його відзначають 14 жовтня у день Покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. У 2014 році через агресію Росії на Донбасі вирішили відмовитися від радянських символів і свят. Зокрема, перестали відзначати 23 лютого – так званий День захисника Вітчизни, встановлений ще за радянських часів.



З 2015 року 14 жовтня є державним святом і неробочим днем.



"Укрпошта" запланувала на 23 лютого презентацію марок про ЗСУ / Інфографіка "Укрпошти"