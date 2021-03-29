Поставили ультиматум: "Укрпошта" доставлятиме пенсії за більшим тарифом
Публічному акціонерному товариству "Укрпошта" підвищать тариф на доставку пенсій. Однак, натомість, частину пенсіонерів хочуть перевести на обслуговування в банки.
Джерело:"РБК-Україна"
Відповідні договори між Пенсійним фондом і "Укрпоштою" мають підписати до 31 березня. Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
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За словами Лазебної, "Укрпошта" вкотре поставила ультиматум про те, що припинить доставку пенсій для 3,5 мільйона людей.
Але тільки через ультиматуми розв'язувати це питання не можна,
– наголосила глава Мінсоцполітики.
Попри це, вона запевнила, що "Укрпошта" з Пенсійним фондом продовжать свої договірні відносини.
Підвищення тарифів
Лазебна також зазначила, що 35% пенсіонерів у Києві отримують пенсію через "Укрпошту" – вони просто ходять у поштові відділення, то ж тут немає для компанії ніяких витрат.
"Ми своєю чергою, Мінсоцполітики та Мінінфраструктури, підвищимо їм тарифи, але максимальну кількість пенсіонерів переведемо на обслуговування у банківські установи", – підкреслила міністерка.
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Конкурс на компанію для доставки пенсій
Крім цього, у Кабміні думають про конкурс для організації, яка змогла б зайнятися доставкою пенсій.
"Для інших подумаємо, як можна зробити конкурс, вибрати організацію, яка буде здійснювати виплату і доставку пенсій. Але поки цього немає, ми все ж будемо просити "Укрпошту", – сказала Лазебна.
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