Укроборонпром замінять 2 самодостатні холдинги: з чим це пов'язано

28 січня 2021 , 13:26
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Укроборонпром планують замінити двома самодостатніми холдингами. Їхні робочі назви – "Оборонні системи України" і "Аерокосмічні системи України".

Джерело: Укрінформ

За словами директора Укроборонпрому Юрія Гусєва, відповідний законопроєкт мають ухвалити щонайпізніше до квітня 2021 року.

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Це дозволить зробити якісний поділ людських ресурсів, майна, технологій, коопераційних і дистрибуційних зв'язків. Окрім того, нові холдинги стануть шляхом до глибиннішого реформування галузі.

Маємо повну підтримку глави держави, якому, до речі, я вже презентував концепцію реформування та представив дорожню карту її реалізації,
– заявив Гусєв.

Що відомо про майбутні холдинги

  • Нові холдинги займатимуться дослідженнями, розробками, виробництвом та збутом продукції.
  • Холдинг "Оборонні системи України" об'єднає усі підприємства Укроборонпрому, які виготовляють військову техніку. Головним його завданням стане зміцнення обороноздатності України.
  • Холдинг "Аерокосмічні системи України" працюватиме над дослідженням і розвитком космосу та авіації.

Що ще сказав Гусєв про Укроборонпром

  • Нові холдинги будуть самодостатніми та матимуть ефективну систему управління.
  • Це дозволить реалізовувати проєкти спільно з міжнародними партнерами.
  • Окрім того, холдинги дозволять забезпечити прозорий трансфер технологій. Мовиться також про "додаткові можливості із залучення фінансового ресурсу, оздоровлення підприємств, збереження та посилення трудових колективів, розв’язання інших проблем, що накопичувалися роками й десятиліттями".