Укроборонпром замінять 2 самодостатні холдинги: з чим це пов'язано

Укроборонпром планують замінити двома самодостатніми холдингами. Їхні робочі назви – "Оборонні системи України" і "Аерокосмічні системи України".
Джерело: Укрінформ
За словами директора Укроборонпрому Юрія Гусєва, відповідний законопроєкт мають ухвалити щонайпізніше до квітня 2021 року.
Актуально Укроборонпром здаватиме площі підприємств в оренду через Prozorro Продажі: причина
Це дозволить зробити якісний поділ людських ресурсів, майна, технологій, коопераційних і дистрибуційних зв'язків. Окрім того, нові холдинги стануть шляхом до глибиннішого реформування галузі.
Маємо повну підтримку глави держави, якому, до речі, я вже презентував концепцію реформування та представив дорожню карту її реалізації,
– заявив Гусєв.
Що відомо про майбутні холдинги
- Нові холдинги займатимуться дослідженнями, розробками, виробництвом та збутом продукції.
- Холдинг "Оборонні системи України" об'єднає усі підприємства Укроборонпрому, які виготовляють військову техніку. Головним його завданням стане зміцнення обороноздатності України.
- Холдинг "Аерокосмічні системи України" працюватиме над дослідженням і розвитком космосу та авіації.
- Нові холдинги будуть самодостатніми та матимуть ефективну систему управління.
- Це дозволить реалізовувати проєкти спільно з міжнародними партнерами.
- Окрім того, холдинги дозволять забезпечити прозорий трансфер технологій. Мовиться також про "додаткові можливості із залучення фінансового ресурсу, оздоровлення підприємств, збереження та посилення трудових колективів, розв’язання інших проблем, що накопичувалися роками й десятиліттями".