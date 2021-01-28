Укроборонпром планують замінити двома самодостатніми холдингами. Їхні робочі назви – "Оборонні системи України" і "Аерокосмічні системи України".

Джерело: Укрінформ

За словами директора Укроборонпрому Юрія Гусєва, відповідний законопроєкт мають ухвалити щонайпізніше до квітня 2021 року.

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Це дозволить зробити якісний поділ людських ресурсів, майна, технологій, коопераційних і дистрибуційних зв'язків. Окрім того, нові холдинги стануть шляхом до глибиннішого реформування галузі.

Маємо повну підтримку глави держави, якому, до речі, я вже презентував концепцію реформування та представив дорожню карту її реалізації,

– заявив Гусєв.

Що відомо про майбутні холдинги

Нові холдинги займатимуться дослідженнями, розробками, виробництвом та збутом продукції.

Холдинг "Оборонні системи України" об'єднає усі підприємства Укроборонпрому, які виготовляють військову техніку. Головним його завданням стане зміцнення обороноздатності України.

Холдинг "Аерокосмічні системи України" працюватиме над дослідженням і розвитком космосу та авіації.

Що ще сказав Гусєв про Укроборонпром