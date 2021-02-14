Укроборонпром співпрацюватиме з військовими компаніями з ОАЕ

Джерело:Офіс Президента
Під час офіційного візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів Україна уклала угоду з військовими фірмами Еміратів. Завдяки ній військово-технічне співробітництво між країнами посилиться.
Йдеться про угоду між Укроборонпромом і фірмами Tawazun Economic Council та EDGE Group. Підписав її гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв.
Нагадаємо Зеленський в ОАЕ підписав низку важливих угод: що саме
Співробітництво оцінили на загальну суму понад 1 мільярд доларів США. Угода з EDGE про військову та технічну співпрацю дасть змогу обмінюватися та розвивати передові технології.
Підписання цієї тристоронньої угоди демонструє наш намір співпрацювати з провідними міжнародними компаніями в галузі оборонної промисловості. Ми у захваті від можливостей, які відкриваються для ОАЕ та України,
– сказав генеральний директор EDGE Фейсал Аль Баннаї.
Протягом перебування в ОАЕ 14 лютого офіційна делегація на чолі з Зеленським підписала низку важливих документів. Двосторонні домовленості стосуються як сфери туризму, так і податків чи визнання водійських посвідчень.