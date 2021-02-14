Під час офіційного візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів Україна уклала угоду з військовими фірмами Еміратів. Завдяки ній військово-технічне співробітництво між країнами посилиться.

Йдеться про угоду між Укроборонпромом і фірмами Tawazun Economic Council та EDGE Group. Підписав її гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Нагадаємо Зеленський в ОАЕ підписав низку важливих угод: що саме

Співробітництво оцінили на загальну суму понад 1 мільярд доларів США. Угода з EDGE про військову та технічну співпрацю дасть змогу обмінюватися та розвивати передові технології.

Підписання цієї тристоронньої угоди демонструє наш намір співпрацювати з провідними міжнародними компаніями в галузі оборонної промисловості. Ми у захваті від можливостей, які відкриваються для ОАЕ та України,

– сказав генеральний директор EDGE Фейсал Аль Баннаї.

З важливого. Укроборонпром планують ліквідувати вже у 2021 році. Замість нього створять 2 холдинги – "Оборонні системи України" і "Аерокосмічні системи України". Детальніше про ліквідацію читайте за цим посиланням.

Нові угоди між Україною і ОАЕ

Протягом перебування в ОАЕ 14 лютого офіційна делегація на чолі з Зеленським підписала низку важливих документів. Двосторонні домовленості стосуються як сфери туризму, так і податків чи визнання водійських посвідчень.

Зеленський домовився про економічну співпрацю з ОАЕ. Глава держави підписав протокол, який дозволить уникнути подвійного оподаткування податків на доходи й капітал , а також меморандум, яким заохочуватимуть іноземні інвестиції у сільське господарство.

Україна та ОАЕ підписали угоду про спільну боротьбу зі злочинністю та меморандум про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.