Укроборонпром співпрацюватиме з військовими компаніями з ОАЕ
Під час офіційного візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів Україна уклала угоду з військовими фірмами Еміратів. Завдяки ній військово-технічне співробітництво між країнами посилиться.
Джерело:Офіс Президента
Йдеться про угоду між Укроборонпромом і фірмами Tawazun Economic Council та EDGE Group. Підписав її гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв.
Нагадаємо Зеленський в ОАЕ підписав низку важливих угод: що саме
Співробітництво оцінили на загальну суму понад 1 мільярд доларів США. Угода з EDGE про військову та технічну співпрацю дасть змогу обмінюватися та розвивати передові технології.
Підписання цієї тристоронньої угоди демонструє наш намір співпрацювати з провідними міжнародними компаніями в галузі оборонної промисловості. Ми у захваті від можливостей, які відкриваються для ОАЕ та України,
– сказав генеральний директор EDGE Фейсал Аль Баннаї.
Нові угоди між Україною і ОАЕ
Протягом перебування в ОАЕ 14 лютого офіційна делегація на чолі з Зеленським підписала низку важливих документів. Двосторонні домовленості стосуються як сфери туризму, так і податків чи визнання водійських посвідчень.
- Зеленський домовився про економічну співпрацю з ОАЕ. Глава держави підписав протокол, який дозволить уникнути подвійного оподаткування податків на доходи й капітал, а також меморандум, яким заохочуватимуть іноземні інвестиції у сільське господарство.
- Україна та ОАЕ підписали угоду про спільну боротьбу зі злочинністю та меморандум про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.
- Обидві сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору.
- Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру і Міністерством зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ.
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