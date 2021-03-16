Державний концерн Укроборонпром з 2014 року не уклав жодного контракту на постачання озброєння та військової техніки до Росії. Об'єднання не розуміє, на яких підставах виникла відповідна інформація.

Укроборонпром спростував дані Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI). Відповідно до них, Росія нібито увійшла у трійку найбільших імпортерів українського озброєння за 2016 – 2020 роки.

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Укроборонпром не постачав військову техніку в Росію

Також об'єднання заявило, що продукція його підприємств містить лише частину загального обсягу експорту ОВТ Україною.

Нагадаємо! Мовиться про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 27 серпня 2014 року про припинення експорту товарів військового призначення та подвійного використання до Росії, який увів в дію Указ президента України.

Заступник гендиректора з управління активами Укроборонпрому Мустафа Найєм підтвердив, що з кінця серпня 2014 року комісія жодного разу не погоджувала жодних контрактів на постачання ОВТ на територію Росії.

Крім того, відповідне рішення РНБО є обов'язковим для виконання усіма органами виконавчої влади,

– зазначив Найєм.

Також у повідомленні зауважили, що не розуміють, на підставі саме яких джерел SIPRI проводили дослідження. На сайті додали, що про номенклатуру експортованих товарів, визначення обсягу їхньої вартості і методику здійснення цих розрахунків інформації немає.