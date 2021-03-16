Не було жодного контракту на постачання зброї до Росії: Укроборонпром спростував дані SIPRI
Державний концерн Укроборонпром з 2014 року не уклав жодного контракту на постачання озброєння та військової техніки до Росії. Об'єднання не розуміє, на яких підставах виникла відповідна інформація.
Джерело:Укроборонпром
Укроборонпром спростував дані Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI). Відповідно до них, Росія нібито увійшла у трійку найбільших імпортерів українського озброєння за 2016 – 2020 роки.
Укроборонпром не постачав військову техніку в Росію
Також об'єднання заявило, що продукція його підприємств містить лише частину загального обсягу експорту ОВТ Україною.
Заступник гендиректора з управління активами Укроборонпрому Мустафа Найєм підтвердив, що з кінця серпня 2014 року комісія жодного разу не погоджувала жодних контрактів на постачання ОВТ на територію Росії.
Крім того, відповідне рішення РНБО є обов'язковим для виконання усіма органами виконавчої влади,
– зазначив Найєм.
Також у повідомленні зауважили, що не розуміють, на підставі саме яких джерел SIPRI проводили дослідження. На сайті додали, що про номенклатуру експортованих товарів, визначення обсягу їхньої вартості і методику здійснення цих розрахунків інформації немає.
Що таке SIPRI?Це інститут дослідження, який аналізує дані на основі відкритих джерел. За даними з Вікіпедії, міжнародний аналітичний центр спеціалізується на дослідженні збройних конфліктів, озброєнь, контролю за озброєнням і процесами роззброєння.
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