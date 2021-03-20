"Укроборонпром" готовий взяти в управління активи "Мотор Січ", аби зберегти потенціал підприємства. Відповідний лист вже відправили до АРМА.
Збереження українського "Мотор Січ" – питання національної безпеки. Про це заявив гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.
До теми Суд наклав арешт на майно та 100% акцій "Мотор Січі"
Чому "Укроборонпром" прийняв таке рішення
Гусєв переконаний, що важливо, аби "Мотор Січ" продовжувало працювати. Зокрема, зі збереженням робочих місць та виконанням зобов'язань в рамках виробничих замовлень.
За словами Гусєва, концерн готовий підтримати підприємство.
Що цьому передувало
Зверніть увагу!
- Напередодні Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на 100% акцій та майно "Мотор Січ". Так зробили, опираючись на матеріали Служби безпеки України. Майно передали до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.
- СБУ здійснюють досудові розслідування за ознаками злочинів щодо диверсійної та підривної діяльності на користь Росії та ймовірними злочинами щодо порушення законодавства під час первинної приватизації акцій.
- РНБО 11 березня на засіданні обговорила повернення державі "Мотор Січ". Однак китайські інвестори обурились цим та звернулись до Верховного Суду.
Ще у лютому РНБО застосувала санкції проти китайських інвесторів компанії. Указ
підписав президент Володимир Зеленський.