"Укроборонпром" готовий взяти в управління активи "Мотор Січ", аби зберегти потенціал підприємства. Відповідний лист вже відправили до АРМА.

Збереження українського "Мотор Січ" – питання національної безпеки. Про це заявив гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв. До теми Суд наклав арешт на майно та 100% акцій "Мотор Січі" Чому "Укроборонпром" прийняв таке рішення Гусєв переконаний, що важливо, аби "Мотор Січ" продовжувало працювати. Зокрема, зі збереженням робочих місць та виконанням зобов'язань в рамках виробничих замовлень. За словами Гусєва, концерн готовий підтримати підприємство. Що цьому передувало Напередодні Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на 100% акцій та майно "Мотор Січ". Так зробили, опираючись на матеріали Служби безпеки України. Майно передали до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

СБУ здійснюють досудові розслідування за ознаками злочинів щодо диверсійної та підривної діяльності на користь Росії та ймовірними злочинами щодо порушення законодавства під час первинної приватизації акцій.

РНБО 11 березня на засіданні обговорила повернення державі "Мотор Січ". Однак китайські інвестори обурились цим та звернулись до Верховного Суду. Зверніть увагу! Ще у лютому РНБО застосувала санкції проти китайських інвесторів компанії. Указ підписав президент Володимир Зеленський.