Після кількох тижнів справжньої зими в Україну прийшло потепління. Втім, триватиме воно недовго. Після 26 січня західні регіони знову накриють снігопади.

До 26 січня по всій Україні буде тепло. Про це голова Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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У деяких областях стовпчики термометра навіть вночі не опускатимуться нижче нуля. Найтепліше буде в окупованому Криму – аж до +11 вдень. Потепліє також на Херсонщині.

У суботу дощитиме у західних регіонах. Натомість у неділю зливи пройдуть майже по всій Україні – опадів не буде лише на Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині.

Коли все ж чекати на похолодання

"Ускладнення погодних умов 25 – 26 січня варто чекати на Заході. Там буде інтенсивний снігопад, заметілі та сильний вітер. Інші регіони це омине", – підкреслив Кульбіда.

За даними Укргідрометцентру, у вівторок, 26 січня, у західних областях вдарять морози. Вдень температура там опуститься до -1 градуса. У більшості регіонів випаде дощ з мокрим снігом.



26 січня 2021 року в Україні похолодає / Карта Укргідрометцентру

До речі, за прогнозами народних синоптиків, найхолоднішим місяцем зими буде лютий. Він може початися з потужних снігопадів, які триватимуть майже до середини місяця.