Україну знову поділять на карантинні зони: як і коли

В Україні повернуть адаптивний формат карантину з поділом на зони. Наразі точної дати запровадження немає, однак відомо: він дещо відрізнятиметься від попереднього формату карантину.

Відповідну форму карантину МОЗ пропонуватиме запровадити Кабміну, заявив на виступі під час форуму "Україна 30" головний санлікар Віктор Ляшко.

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Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор – зони епідбезпеки, які будуть існувати в Україні в середині лютого може наприкінці лютого,

– сказав Ляшко.

За словами Ляшка, Україну планують поділити на 3 або 4 зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. Кожна із зон буде чітким маячком: де ситуація дестабілізується і де потрібно вживати додаткових заходів.

Чим буде особливий новий карантин

Поділ на зони, за словами Ляшка, тепер не буде індикатором заборон чи дозволів на діяльність певних об'єктів, як це було за першого адаптивного карантину. Він вказуватиме на рівень підготовленості певної території та епідситуації.

Вони, в першу чергу, будуть звітувати і показувати, що є ризик подальшого розвитку епідемії, що може призвести до негативних наслідків,

– додав він.

Ключовою річчю у новому адаптивному карантині, як каже Ляшко, буде спроможність системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Він наголосив: наразі медична галузь набагато сильніша, ніж була в березні торік. І навіть готова до нових викликів і ускладнень.

Карантин в Україні: що відомо

Від 25 січня 2021 року в Україні діє загальнонаціональний карантин . Він передбачає обмеження червоної зони для всіх областей. Попередньо, він триватиме до 28 лютого.

. Він передбачає обмеження червоної зони для всіх областей. Попередньо, він триватиме до 28 лютого. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

За словами прем'єра, червону зону вводитимуть окремим рішенням.

Про запровадження адаптивного карантину найближчим часом раніше говорив голова Уряду. Він зазначив, що у країні знову введуть зелену, жовту, помаранчеву та червону зони карантину.



Які обмеження наразі діють в Україні / Інфографіка 24 каналу