В Україні повернуть адаптивний формат карантину з поділом на зони. Наразі точної дати запровадження немає, однак найімовірніше це відбудеться вже у лютому.

Про це Віктор Ляшко заявив на виступі під час форуму "Україна 30".

Зверніть увагу До травня жорсткого карантину в Україні не буде, – Степанов

Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор - зони епідбезпеки, які будуть існувати в Україні в середині лютого може наприкінці лютого,

– сказав Ляшко.

За словами Ляшка, Україну планують поділити на 3 або 4 зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. Кожна із зон буде чітким маячком: де ситуація стабілізується, а де, навпаки, потрібно вживати додаткових заходів.

Доповнюємо новину...