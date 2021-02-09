Україну знову поділять на карантинні зони: як і коли
-
В Україні повернуть адаптивний формат карантину з поділом на зони. Наразі точної дати запровадження немає, однак найімовірніше це відбудеться вже у лютому.
Джерело:24 канал
Зверніть увагу До травня жорсткого карантину в Україні не буде, – Степанов
Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор - зони епідбезпеки, які будуть існувати в Україні в середині лютого може наприкінці лютого,
– сказав Ляшко.
За словами Ляшка, Україну планують поділити на 3 або 4 зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. Кожна із зон буде чітким маячком: де ситуація стабілізується, а де, навпаки, потрібно вживати додаткових заходів.
Доповнюємо новину...
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter