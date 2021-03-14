За роки війни на Донбасі Україну захищали майже 40 добровольчих батальйонів. Згодом більшісь воїнів перейшли до лав Збройних сил України та інших військових формувань.

Командувач Об'єднаних сил – генерал-лейтенант Володимир Кравченко – нагадав, що вже "8-рік наша держава перебуває в стані відбиття збройної агресії з боку Росії".

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Кремлівські "горе-стратеги", прорахували нібито все, починаючи від готовності так званої "п'ятої колони" активно діяти проти власного народу до зруйнованого сектору безпеки держави,

– наголосив Кравченко.

Однак генерал-лейтенант зауважив: "цим планам не судилося бути реалізованими", адже горе-стратеги "прорахувалися у головному".

Вони не врахували, готовність українців "зі зброєю в руках захищати рідну землю та не взяли до уваги той незламний козацький дух, який завжди наводив жах на окупантів".

В Україні 14 березня відзначають День добровольця. Кравченко зауважив, що цю дату обрали не випадково.

Саме у цей день у 2014 році перші добровольці вирушили на тренувальну базу у Нових Петрівцях під Києвом.

За словами генерал-лейтенанта, "Збройні сили України пліч-о-пліч з добровольцями та військовослужбовцями інших військових формувань одними з перших стали на захист нашої держави".

"Загалом під час війни на сході України брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Переважна більшість із них згодом перейшли до складу Збройних сил України та інших військових формувань", – повідомив Кравченко.

Однак, на жаль, "під час бойових дій на сході держави чимало кращих синів Українського народу віддали своє життя за світле майбутнє Батьківщини".

Українські добровольці – це символ героїзму, патріотизму та відваги,

– підсумував генерал-лейтенант.

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