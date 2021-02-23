В Україну з-за кордону завезли шоколадки з небезпечним складником: деталі

23 лютого 2021 , 10:49
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Джерело:

Держпродспоживслужба

У харківських магазинах продавали шоколадки в продажу знайшли небезпечні шоколадки виробництва іспанії. В солодощах з насінням кунжуту виявили несанкціоновану речовину - оксид етилену.

Солодощі завозив в Україні іспанський виробник Chocolates Torras SA, Ella Del Terri, постачальником є Trades SA, Barcelona.

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Якщо оператори ринку виявляють в обігу цю продукцію, вони повинні звернутися у місцеві відділи та управління безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини.

Важливо! Наразі всю продукцію з небезпечними складниками вже вилучили з роздрібного продажу, про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Зауважимо, що попередній схожий випадок трапився у січні 2021 року. Тоді оксид етилену виявили у виробах з кунжутом, які експортували в Україну з Індії через Нідерланди.

Що відомо про окис етилену

Дані з "Вікіпедії"

  • Окис етилену – токсична речовина. Вона володіє дратівливою, сенсибілізуючою, а також наркотичною дією. Її відносять до групи 1, тобто він є канцерогеном.
  • Як промисловий хімікат його використовують, зокрема, для стерилізації медичного приладдя, зменшення забруднення прянощів та виробництва інших хімікатів.