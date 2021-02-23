В Україну з-за кордону завезли шоколадки з небезпечним складником: деталі
У харківських магазинах продавали шоколадки в продажу знайшли небезпечні шоколадки виробництва іспанії. В солодощах з насінням кунжуту виявили несанкціоновану речовину - оксид етилену.
Джерело:Держпродспоживслужба
Солодощі завозив в Україні іспанський виробник Chocolates Torras SA, Ella Del Terri, постачальником є Trades SA, Barcelona.
Цікаво Перший молочний веганський шоколад KitKat: Nestle планує виготовлення батончика на основі рису
Якщо оператори ринку виявляють в обігу цю продукцію, вони повинні звернутися у місцеві відділи та управління безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини.
Що відомо про окис етилену
Дані з "Вікіпедії"
- Окис етилену – токсична речовина. Вона володіє дратівливою, сенсибілізуючою, а також наркотичною дією. Її відносять до групи 1, тобто він є канцерогеном.
- Як промисловий хімікат його використовують, зокрема, для стерилізації медичного приладдя, зменшення забруднення прянощів та виробництва інших хімікатів.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter