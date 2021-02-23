У харківських магазинах продавали шоколадки в продажу знайшли небезпечні шоколадки виробництва іспанії. В солодощах з насінням кунжуту виявили несанкціоновану речовину - оксид етилену.

Солодощі завозив в Україні іспанський виробник Chocolates Torras SA, Ella Del Terri, постачальником є Trades SA, Barcelona.

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Якщо оператори ринку виявляють в обігу цю продукцію, вони повинні звернутися у місцеві відділи та управління безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини.

Важливо! Наразі всю продукцію з небезпечними складниками вже вилучили з роздрібного продажу, про це повідомили у Держпродспоживслужбі. Зауважимо, що попередній схожий випадок трапився у січні 2021 року. Тоді оксид етилену виявили у виробах з кунжутом, які експортували в Україну з Індії через Нідерланди.

Що відомо про окис етилену

Дані з "Вікіпедії"