Протягом 15 – 19 січня в Україні стане значно холодніше. Морози насуватимуть поступово, тож на Водохреще стовпчики термометрів подекуди опустяться до -20.

Морози накриють усю територію України. Найтепліше традиційно буде на Півдні, але і там варто чекати -8...-10 градусів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Що прогнозують синоптики

Стане відчутно холодніше вже 15 січня. Тоді середня температура повітря сягатиме -9...-11 градусів. Дещо тепліше буде у південних та східних регіонах – -1...-4 градуси. Крім того, майже у всіх областях України сніжитиме.

Підморозить і 16 січня. Температура повітря переважно опуститься до -12...-14 градусів. Однак загалом прогнозують безхмарний, сонячний день.

Протягом 17 січня температура повітря триматиметься на рівні -11...-13 градусів. Сніг обіцяють лише на Заході.

Люті морози

Величезні морози прийдуть в Україну з 18 січня. Попри сонце, вдень температура повітря буде близько -14 градусів, а вночі опускатиметься до -20, особливо на Заході. В Центрі та на Сході денна температура сягатиме до -13 градусів, на Півночі – -14, а на Півдні – -10. Опадів на всій території України не прогнозують.

В Києві стовпчики термометрів вдень становитимуть -11...-13 градусів, а вночі – -17...-19.

Така ж погода протримається і на Водохреще 19 січня.