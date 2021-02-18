В Україну йдуть люті морози до -26 градусів: де буде найхолодніше

Джерело:фейсбук Наталки Діденко
Синоптики прогнозують, що 19 лютого в Україні вдарять люті морози. Подекуди позначки на термометрах опустяться до -26 градусів.
Такі низькі температури фіксуватимуть уночі. Вдень же у більшості областей України буде трохи тепліше.
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У західних областях, окрім Волині та Рівненщини, на Дніпропетровщині, у Кропивницькому з районами та на Сході України передбачається вночі -14...-20 градусів.
У південній частині України та на Закарпатті -9...-15 градусів.
У більшості регіонах удень стовпчики термометрів коливатимуться у межах -7...-12 градусів. На Заході та Півдні – -1…-7 градусів.
Опади в Україні 19 лютого малоймовірні, лише вночі на Приазов'ї пройде сніг з хуртовинами. Там також буде сильний вітер.
У Києві в п'ятницю переважатиме суха погода. Вночі у столиці -18...-22 градуси, на околицях нижче. Вдень передбачається близько 10 градусів морозу.
А далі розпочнеться відлига та потепління до "плюсів". І хоча ситуація буде непростою – все ж різка зміна погоди, проте вся оця морозна темна сумна тривога важких лютневих днів наближає нас прийдешнім потеплінням до весни,
– підсумувала Наталка Діденко.