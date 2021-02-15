В Україну йдуть люті морози до -20 градусів: перелік областей

Синоптики прогнозують, що вже 16 лютого в Україну прийдуть морози. Подекуди стовпчики термометрів опустяться до -20 градусів.

Такі низькі температури фіксуватимуть вночі. Вдень же у більшості областей України буде трохи тепліше.

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Де чекати негоду

16 лютого синоптики прогнозують холодну погоду. Вночі температура може опускатися до -16...-21 градуса.

Найхолодніше буде на північному сході , де стовпчики термометрів покажуть до -26 градусів вночі та -8...-13 градусів вдень.

, де стовпчики термометрів покажуть та -8...-13 градусів вдень. На Закарпатті температура вдень триматиметься на рівні -3...-8 градусів. Але вже 17 лютого температура вночі опуститься до -14...-19 градусів.

температура вдень триматиметься на рівні -3...-8 градусів. Але вже 17 лютого температура вночі опуститься до -14...-19 градусів. У Києві та області 16 лютого вночі очікується -16...-21 градус вночі, а вдень буде -8...-13 градусів.

Водночас істотних опадів 16 – 17 лютого не прогнозують. Однак у Житомирській та Вінницькій областях можливий невеликий сніг. Водіям слід бути обережними на дорогах, адже можлива ожеледиця.

А от вже 18 та 19 лютого в Україні знов сніжитиме. Невеликий сніг прогнозують у східних та південно-східних областях.

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Якою буде погода 15 лютого

У понеділок, 15 лютого, синоптики прогнозують невеликий сніг у західних та північно-західних регіонах.

На дорогах буде ожеледиця, а пориви вітру подекуди сягатимуть 12 метрів на секунду.

На Півночі морози вдарять вночі, у Сумах прогнозують аж -16...-18 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що в Україні підросте атмосферний тиск, суттєві опади будуть малоймовірними.

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