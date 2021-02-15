В Україну йдуть люті морози до -20 градусів: перелік областей

Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики прогнозують, що вже 16 лютого в Україну прийдуть морози. Подекуди стовпчики термометрів опустяться до -20 градусів.
Такі низькі температури фіксуватимуть вночі. Вдень же у більшості областей України буде трохи тепліше.
Важливо Снігопади й ускладнений рух на дорогах: яка зараз ситуація в областях
16 лютого синоптики прогнозують холодну погоду. Вночі температура може опускатися до -16...-21 градуса.
Водночас істотних опадів 16 – 17 лютого не прогнозують. Однак у Житомирській та Вінницькій областях можливий невеликий сніг. Водіям слід бути обережними на дорогах, адже можлива ожеледиця.
А от вже 18 та 19 лютого в Україні знов сніжитиме. Невеликий сніг прогнозують у східних та південно-східних областях.
Актуально Негода у Карпатах: рятувальники оголосили значну сніголавинну небезпеку
Львів рясно засипало снігом: дивіться відео