В Україну йдуть люті морози до -20 градусів: перелік областей
Синоптики прогнозують, що вже 16 лютого в Україну прийдуть морози. Подекуди стовпчики термометрів опустяться до -20 градусів.
Джерело:Укргідрометцентр
Такі низькі температури фіксуватимуть вночі. Вдень же у більшості областей України буде трохи тепліше.
Важливо Снігопади й ускладнений рух на дорогах: яка зараз ситуація в областях
Де чекати негоду
16 лютого синоптики прогнозують холодну погоду. Вночі температура може опускатися до -16...-21 градуса.
- Найхолодніше буде на північному сході, де стовпчики термометрів покажуть до -26 градусів вночі та -8...-13 градусів вдень.
- На Закарпатті температура вдень триматиметься на рівні -3...-8 градусів. Але вже 17 лютого температура вночі опуститься до -14...-19 градусів.
- У Києві та області 16 лютого вночі очікується -16...-21 градус вночі, а вдень буде -8...-13 градусів.
Водночас істотних опадів 16 – 17 лютого не прогнозують. Однак у Житомирській та Вінницькій областях можливий невеликий сніг. Водіям слід бути обережними на дорогах, адже можлива ожеледиця.
А от вже 18 та 19 лютого в Україні знов сніжитиме. Невеликий сніг прогнозують у східних та південно-східних областях.
Актуально Негода у Карпатах: рятувальники оголосили значну сніголавинну небезпеку
Якою буде погода 15 лютого
- У понеділок, 15 лютого, синоптики прогнозують невеликий сніг у західних та північно-західних регіонах.
- На дорогах буде ожеледиця, а пориви вітру подекуди сягатимуть 12 метрів на секунду.
- На Півночі морози вдарять вночі, у Сумах прогнозують аж -16...-18 градусів.
- Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що в Україні підросте атмосферний тиск, суттєві опади будуть малоймовірними.
Львів рясно засипало снігом: дивіться відео
Поділитися новиною