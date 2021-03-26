Україну врешті покидають снігопади, їх поступово замінять дощі. У більшість регіонів країни йде потепління, яке супроводжуватиметься опадами.

Протягом 27 – 30 березня повітря в Україні прогріється, тож на вулиці відчуватиметься справжня весна. Якою буде погода – читайте далі.

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27 березня

У суботу в Україні прогнозують ясну погоду, без опадів. Найтепліше буде на Заході – на Львівщині, Буковині та Прикарпатті температура повітря вдень прогріється аж до +14 градусів.

Водночас в інших регіонах денна температура коливатиметься у межах +8...+13 градусів. Найхолодніше буде на Півночі, Сході та в окупованому Криму.

28 березня

У неділю ясна погода в Україні зміниться на дощову. Опади прогнозують у більшості областей, окрім східних та південних. Температура у деяких регіонах опуститься до +7 градусів.

Де не дощитиме:

Сумщина;

Харківщина;

Полтавщина;

Дніпропетровщина;

Луганщина;

Донеччина;

Херсонщина;

окупований Крим;

Запорізька область.

29 березня

На початку нового тижня у західні регіони повернеться ясна погода. У понеділок дощі накриють тепер вже Центр (окрім Київщини), Північ, Схід, а також Південь.



29 березня більшість регіонів накриють дощі / Карта Укргідрометцентру

Температура повітря коливатиметься від +7 у Сумах, Полтаві, Харкові, Кропивницькому, Запоріжжі, Донецьку та Криму до +12 на Закарпатті та Львівщині.

30 березня

У вівторок опадів варто очікувати мешканцям Заходу та Сходу. При цьому, у Донецькій та Луганській областях синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом.

Там температура повітря опуститься до +2...+6 градусів. В інших українських областях буде ясно. Найтепліше – традиційно на Львівщині у сусідніх регіонах.

Цікаво! Як пояснив раніше народний синоптик Леонід Горбань, справжнє тепло прийде в Україну вже після Великодня, тобто у травні.