В Україну суне циклон Ahmet: він принесе дощ та мокрий сніг
Циклон Ahmet підійде до України з південно-західного боку Європи 5 січня. Він принесе дощ та мокрий сніг. Погіршення погодних умов слід очікувати у західних, а також південних областях.
У більшості областей максимальна температура складе +1...+5 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у фейсбуці.
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Які регіони потерпатимуть від циклону
Циклон Ahmet прийде до мешканців:
- Західної України;
- Одещини;
- Миколаївщини;
- Вінниччини;
- Житомирщини;
- Київщини;
- Черкащини.
На решті території України істотні опади навряд чи будуть. Падатиме переважно дощ, при наближенні температури до нижчих значень можливий місцями мокрий сніг,
– написала Діденко.
Яка температура буде 6 січня
На Сході країни буде 0...+3 градусів. У більшості областей максимальна температура складе +1...+5 градусів. Найтепліше буде в західних і південних областях – +4...+9 градусів.
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Якою буде погода на різдвяні свята
- За словами Діденко, на Святвечір буде вогко та хмарно.
- На Різдво в Україну прискаче черговий циклон, який принесе опади, дощ та мокрий сніг, а також посилення вітру.
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