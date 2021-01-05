Циклон Ahmet підійде до України з південно-західного боку Європи 5 січня. Він принесе дощ та мокрий сніг. Погіршення погодних умов слід очікувати у західних, а також південних областях.

У більшості областей максимальна температура складе +1...+5 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у фейсбуці.

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Які регіони потерпатимуть від циклону

Циклон Ahmet прийде до мешканців:

Західної України;

Одещини;

Миколаївщини;

Вінниччини;

Житомирщини;

Київщини;

Черкащини.

На решті території України істотні опади навряд чи будуть. Падатиме переважно дощ, при наближенні температури до нижчих значень можливий місцями мокрий сніг,

– написала Діденко.

Яка температура буде 6 січня

На Сході країни буде 0...+3 градусів. У більшості областей максимальна температура складе +1...+5 градусів. Найтепліше буде в західних і південних областях – +4...+9 градусів.

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