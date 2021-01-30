Негода не залишає Україну у спокої. На північні, центральні та південні області насувається потужний циклон, який принесе багато снігу. Рятувальники попереджають про небезпечну ситуацію на дорогах.

Джерело: ДСНС

Пік негоди може припасти на 1 лютого.

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Ситуація може ускладнитись 1 лютого

Щодо 30 – 31 січня, то на дорогах у практично всіх українських областях – ожеледиця. Рівень небезпечності І – жовтий. Виняток становлять лише південно-східні регіони.

А от вже у понеділок, 1 лютого, ситуація може ще більше ускладнитись.

На дорогах буде ожеледиця та налипання снігу

У північних та центральних областях, а також на Харківщині, Одещині та Миколаївщині чекають значні снігопади. Приріст снігового покриву сягатиме 5 –10 сантиметрів.

У Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях

сніг чергуватиметься з дощем. Отож на автошляхах – небезпечна ситуація: ожеледиця та значне налипання снігу.

Окрім того, лютуватиме ще й шквальний вітер, його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду

Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг,

– попередили рятувальники.

Зверніть увагу! Небезпечна ситуація й у Карпатах. Там зберігається загроза сходження снігових лавин – на високогір'ях Івано-Франківщини та Закарпаття.

Як врятуватись під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу