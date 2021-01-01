Пізно ввечері 31 грудня в Україні сів літак із українськими жінками та дітьми, яких повернули з таборів для біженців у Сирії. План їх повернення був погоджений та координований президентом Зеленським.

Матері та їх діти перебували в таборах для біженців "Аль-Хол" та "Рож", що на території північно-східної Сирії. Звільнення громадян України стало результатом спецоперації, до якої були причетні представники СБУ, розвідки, МЗС. Відтак, літак із евакуйованими у "Борисполі" зустріли глава СБУ Іван Баканов, міністр оборони Андрій Таран, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець та низка народних депутатів, передає пресслужба ОП.

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Як проходила операція з повернення українок та їх дітей

У червні 2019 року була створена спеціальна робоча група, до якої увійшли представники СБУ.

Фахівці перевіряли громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв’язків з учасниками міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". За результатами тривалих перевірок контррозвідка СБУ не виявила фактів причетності громадян до терористичної діяльності.

У жовтні того ж року запропонований українськими відомствами план евакуаційних заходів був погоджений президентом, але через загострення ситуації на території Сирії евакуацію українців довелося відтермінувати.

На можливість забрати українців негативно вплинула пандемія COVID-19. У зв’язку з поширенням коронавірусу на території Сирії та Іраку були впроваджені значні обмеження, зокрема відбулося закриття кордонів та припинилося авіасполучення.

Повернутися до процесу евакуації стало можливим лише наприкінці 2020 року, коли стабілізувалася безпекова та епідемічна ситуація в цих країнах.

Повернення українських жінок із Стрії в Україну / Фото Офіс Президента, Еміне Джапарова у фейсбук

Як в Україні привітали повернення жінок та дітей із Сирії

Президент Зеленський

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Глава держави привітав повернення українських громадян додому та назвав це "одним із найскладніших завдань останнього часу". Він підтвердив, що на заваді евакуації українців із Сирії ставали й інтенсивні бойові дії у країні, і пандемія COVID-19, втім, "витягнути своїх" вдалося.

Додому нарешті повернулися наші громадяни з Сирії – це жінки з дітьми. Кілька років їх утримували у надзвичайно жахливих умовах у таборах для переміщених осіб. Там, де немає життя і де пекло стає повсякденністю. Україна завжди повертатиме додому всіх своїх громадян, якими б вони не були і де б не потрапили в біду. Це аксіома,

– наголосив Зеленський.

Міністр оборони Андрій Таран

Таран зауважив, що війна в Сирії торкнулася дуже багатьох людей, і серед них також опинилися українці.

"Війна завжди завдає найбільшої шкоди найвразливішим – жінкам та дітям. Абсолютно логічним було рішення повернути наших громадян, які перебували в таборі для біженців", – зазначив він.

МЗС

Заступниця глави МЗС Еміне Джапарова назвала повернення українок та їх дітей із Сирії "подарунком, вищим за все".

"Двоє жінок – Алімє та Заріфє та семеро їхніх дітей вчора вночі приземлилися у Києві і зараз перебувають у безпеці. Незабаром вони зможуть повернутись до сімей та родичів. У них попереду шлях до адаптації в нормальне життя. У сирійських таборах продовжують залишатися наші громадяни. Процес їхнього повернення на Батьківщину не легкий, але обов‘язково відбудеться", – розповіла вона.

Зверніть увагу! Повернуті жінки та діти опинилися на території Іраку та Сирії приблизно з 2014 – 2015 року за різних обставин: поїхали або разом із чоловіками, або на роботу. Там вони в певний момент опинилися на територіях, підконтрольних "Ісламській державі".