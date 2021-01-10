Україну попереджали про планування вбивства Шеремета ще у 2012 році
Колишній спецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив плівки щодо планування вбивства Павла Шеремета КДБ Білорусі, заявив, що про ці наміри українські спецслужби знали ще у 2012 році. Зауважимо, що тоді при владі перебував президент-утікач Віктор Янукович.
Макар передав американським дипломатам весь запис, який у нього був, і всю інформацію з прізвищами. Минулого тижня цей запис оприлюднили на широкий загал. Про те, що Київ знав про загрозу для життя Шеремета, Макар розповів в інтерв’ю "Новой газете".
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Зауважимо, що на записі тодішній голова КДБ Білорусі Вадим Зайцев і двоє співробітників спецпідрозділу КДБ "Альфа" планували вбивства мінімум 4 громадян Білорусі, які перебували за кордоном, в тому числі – Павла Шеремета.
На питання журналіста, чому українські спецслужби не відреагували на дані про підготовку вбивства Шеремета, Макар відповісти не зміг. Водночас колишній білоруський спецпризначенець запевнив, що ще у 2012 році інформація була передана Україні, Росії та навіть білоруському МЗС.
У 2012 році Павло ще тільки збирався переїжджати в Україну. Але я знаю, що інформація була передана і в Російську Федерацію, і в Україну, і навіть в білоруське МЗС. До речі, тоді Вадим Зайцев і був знятий з посади голови КДБ,
– уточнив Макар.
Макар також розповів, що отримав запис від своїх анонімних джерел у КДБ Білорусі ще у 2012 році.
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Хто такий Ігор Макар?Це колишній заступник командира бойової групи спецпідрозділу "Алмаз" МВС Білорусі, а тепер представник громадянської ініціативи "Білоруський народний трибунал". В "Алмазі" він служив з 1998 по 2004 рік, а потім звільнився. Пізніше виїхав до Європи і попросив там політичного притулку.
Плівки, що стосуються справи Шеремета: коротко
- 4 січня були оприлюднені аудіозаписи, на яких чути, що нібито спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали можливість підірвати журналіста Павла Шеремета.
- Оприлюднив записи колишній спецпризначенець Ігор Макар, після чого українське МВС закликало його приїхати до Києва для проведення слідчих дій.
- За словами українських силовиків, записи підтверджують версію слідства про причетність до справи підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Втім, сторона захисту категорично з цим не згідна.
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