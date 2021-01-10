Колишній спецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив плівки щодо планування вбивства Павла Шеремета КДБ Білорусі, заявив, що про ці наміри українські спецслужби знали ще у 2012 році. Зауважимо, що тоді при владі перебував президент-утікач Віктор Янукович.

Макар передав американським дипломатам весь запис, який у нього був, і всю інформацію з прізвищами. Минулого тижня цей запис оприлюднили на широкий загал. Про те, що Київ знав про загрозу для життя Шеремета, Макар розповів в інтерв’ю "Новой газете".

До теми Свідчитиме у справі Шеремета: офіцер, який злив "білоруські плівки", приїде до Києва

Зауважимо, що на записі тодішній голова КДБ Білорусі Вадим Зайцев і двоє співробітників спецпідрозділу КДБ "Альфа" планували вбивства мінімум 4 громадян Білорусі, які перебували за кордоном, в тому числі – Павла Шеремета.

На питання журналіста, чому українські спецслужби не відреагували на дані про підготовку вбивства Шеремета, Макар відповісти не зміг. Водночас колишній білоруський спецпризначенець запевнив, що ще у 2012 році інформація була передана Україні, Росії та навіть білоруському МЗС.

У 2012 році Павло ще тільки збирався переїжджати в Україну. Але я знаю, що інформація була передана і в Російську Федерацію, і в Україну, і навіть в білоруське МЗС. До речі, тоді Вадим Зайцев і був знятий з посади голови КДБ,

– уточнив Макар.

Зверніть увагу! За словами ексспецпризначенця, Шеремету загрожувала небезпека, оскільки він активно розслідував вибух у мінському метро в 2011 році, і був "подразником для диктаторського режиму Білорусі".

Макар також розповів, що отримав запис від своїх анонімних джерел у КДБ Білорусі ще у 2012 році.

Дивіться також Справа Шеремета: експертизу голосів на "білоруських плівках" вже проводять українські фахівці

Хто такий Ігор Макар? Це колишній заступник командира бойової групи спецпідрозділу "Алмаз" МВС Білорусі, а тепер представник громадянської ініціативи "Білоруський народний трибунал". В "Алмазі" він служив з 1998 по 2004 рік, а потім звільнився. Пізніше виїхав до Європи і попросив там політичного притулку.

Плівки, що стосуються справи Шеремета: коротко