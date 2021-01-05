Україну охопив туман: синоптики оголосили штормове попередження
Зранку 5 січня Україну накрив туман. Відтак на дорогах прогнозують низьку видимість, а водіїв закликають бути обережними.
Де туманно
У більшості областей видимість становитиме 200 – 500 метрів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
До теми Прогноз погоди на 5 січня: в Україні подекуди дощитиме та є імовірність мокрого снігу
Туман прогнозують у Центрі, на Півдні та частково на Заході. Зокрема:
- у Житомирській області,
- Київській,
- Черкаській,
- Хмельницькій,
- Вінницькій,
- Чернівецькій,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Кіровоградській.
Синоптики оцінюють рівень небезпеки як жовтий. Через туман попереджають про можливе ускладнення руху на дорогах.
Яку погоду обіцяють
Прогнозують, що 5 січня на значній частині України будуть опади, подекуди – мокрий сніг. Зокрема, дощитиме на Заході та Півдні. Ввечері мокро буде у Житомирській Київській і Черкаській областях.
Натоміть на Лівобережжі є ймовірність хмар.
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