Зранку 5 січня Україну накрив туман. Відтак на дорогах прогнозують низьку видимість, а водіїв закликають бути обережними.

Де туманно

У більшості областей видимість становитиме 200 – 500 метрів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

До теми Прогноз погоди на 5 січня: в Україні подекуди дощитиме та є імовірність мокрого снігу

Туман прогнозують у Центрі, на Півдні та частково на Заході. Зокрема:

у Житомирській області,

Київській,

Черкаській,

Хмельницькій,

Вінницькій,

Чернівецькій,

Миколаївській,

Одеській,

Кіровоградській.

Синоптики оцінюють рівень небезпеки як жовтий. Через туман попереджають про можливе ускладнення руху на дорогах.

Яку погоду обіцяють

Прогнозують, що 5 січня на значній частині України будуть опади, подекуди – мокрий сніг. Зокрема, дощитиме на Заході та Півдні. Ввечері мокро буде у Житомирській Київській і Черкаській областях.

Натоміть на Лівобережжі є ймовірність хмар.



Де буде туманно / Карта Укргідрометцентру