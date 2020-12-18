Україну огорнуть тумани: де буде погана видимість
У п’ятницю, 18 грудня, майже всю країну накриє туман. Його не буде лише на Півдні та Сході.
Про низьку видимість на дорогах попереджають у ДСНС. Відтак, водіїв просять бути обережними, вирушаючи у дорогу.
Детальніше Прогноз погоди на 18 грудня: в Україні буде ожеледиця та туман
Де в Україні буде туман:
- У західних областях;
- У північних регіонах;
- У Центрі;
- У Києві та Київській області.
Видимість становитиме 200 – 500 метрів, 1 рівень небезпечності.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Поради водіям у туманну погоду:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі
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