У п’ятницю, 18 грудня, майже всю країну накриє туман. Його не буде лише на Півдні та Сході.

Про низьку видимість на дорогах попереджають у ДСНС. Відтак, водіїв просять бути обережними, вирушаючи у дорогу. Детальніше Прогноз погоди на 18 грудня: в Україні буде ожеледиця та туман Де в Україні буде туман: У західних областях;

У північних регіонах;

У Центрі;

У Києві та Київській області. Видимість становитиме 200 – 500 метрів, 1 рівень небезпечності. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Поради водіям у туманну погоду: знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі